Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost gasit mort in pat cu un cuțit infipt in piept. Barbatul se afla in locuința sa din orașul Vigasio, provincia Verona. Carabinierii au deschis o ancheta pentru a stabili daca este vorba de o crima sau de o sinucidere, scrie Rotalianul.com. Trupul romanului a fost descoperit in pat, de…

- Daca va continua sa tolereze falsificarea, pe banda rulanta, a certificatelor energetice pentru case si apartamente, statul roman va ajunge in imposibilitatea de a transpune, la timp, Directiva (UE) 2018/844, in vigoare de pe 9 iulie 2018. Deja, din cauza ca tolereaza de aproape 5 ani inselatoriile…

- Un tribunal din landul german Schleswig-Holstein a hotarat, joi, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont poate fi extradat in Spania, relateaza Mediafax, citand Al Jazeera. Curtea a hotarat joi ca fostul lider catalan poate fi extradat pe fondul acuzatiilor privind ...

- In perioada 12- 18 iulie, ansamblul folcloric de copii „Ciuleandra”, al Casei de Cultura „Pr. Ion Ionescu” din Topoloveni participa la Festivalul Internațional de Folclor „Moonlight in Prague”, din Cehia. La acest eveniment sunt invitate 16 ansambluri folclorice din intreaga lume. Ansamblul folcloric…

- Franta si Spania propun infiintarea pentru migranti a unor "centre inchise de debarcare pe pamant european", de unde sa se gestioneze situatia acestora si apoi sa fie repartizati catre tarile Europei, a declarat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, evocand "o solutie diferita si complementara"…

- "De cele mai multe ori lucrurile frumoase se intampla cand te aștepți mai puțin. De exemplu, intr-o noapte de mai, in Paris, intr-o camera de hotel, doi oameni și-au promis sa se iubeasca o viața. Mai apoi, au ajuns la un castel medieval din Franța, cu oameni minunați, din zilele noastre, au petrecut…

- Presa internaționala scrie ca atacul a fost revendicat de gruparea terorista Stat Islamic. Agresorul era inarmat cu un cuțit și a atacat, la intamplare, mai mulți trecatori de pe o strada din Paris. Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele a murit. Ulterior, polițiștii l-au impușcat mortal…

- Politicienii secesionisti din Catalonia il sustin din nou pe Carles Puigdemont ca sef al guvernului provincial, in ciuda avertismentelor Madridului, informeaza Reuters. Puigdemont se afla la Berlin, in asteptarea unei decizii a justitiei germane privind extradarea sa in Spania, iar sambata…