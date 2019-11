Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Vox ar urma sa ocupe 44 dintre cele 350 de locuri in Congresul Deputatilor (camera inferioara a parlamentului spaniol), fata de cele 24 obtinute la alegerile din urma cu sase luni, plasandu-se pe pozitia a treia, dupa socialisti si populari. Sondajul crediteaza Partidul Socialist Muncitoresc…

- Spania a desfasurat trei alegeri in patru ani, dar fiecare au produs guverne minoritare sau de scurta durata in timp ce liderii politici s-au straduit sa se adapteze la noile partide care au pus capat anilor de dominatie a conservatorilor din Partidul Popular (PP) si socialistilor (PSOE - Partidul…

- Avansul Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) in intentiile de vot ale electoratului spaniol in perspectiva alegerilor din 10 noiembrie este in scadere, facand tot mai putin probabil scenariul ca premierul in exercitiu Pedro Sanchez sa obtina o majoritate, indica un sondaj de opinie realizat…

- Belgia nu mai are un Guvern cu puteri depline din decembrie 2018, iar negocierile in vederea formarii unei noi coalitii s-au impotmolit dupa alegerile legislative de la 26 mai.Decizia lui Charles Michel urmeaza sa conduca la numirea unui premier interimar, la conducerea unei echipe fara…

- Alegerile anticipate nu ar duce la o majoritate clara in parlamentul spaniol, arata un sondaj de opinie preluat luni de Reuters, cu doua saptamani inainte de termenul-limita pana la care premierul in exercitiu, socialistul Pedro Sanchez, trebuie sa gaseasca sprijin pentru un nou guvern. …

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a declarat marti ca exista prea multe neintelegeri cu alianta de stanga radicala Unidas Podemos pentru a forma un guvern de coalitie, dar a oferit o optiune prin care cele doua partide ar conveni asupra politicilor guvernamentale, iar Podemos ar avea pozitii…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, secretar general al PSOE, a respins inca o data, marti, cerintele aliantei de stanga Unidas Podemos si a declarat ca nu exista alternativa unui Guvern socialist care sa includa membri independenti.

- Negocierile dintre PSOE si alianta Unidas Podemos (alcatuita din Podemos, Izquierda Unida si Equo), intrerupte de la esecul investirii lui Pedro Sanchez pe 25 iulie, ar putea fi reluate saptamana aceasta, informeaza El Pais.