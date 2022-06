Spania a aprobat noi măsuri de 9 miliarde euro, pentru sprijinirea celor afectați de prețul ridicat al energiei Guvernul spaniol a aprobat un pachet de masuri de noua miliarde de euro, menit sa ajute cele mai vulnerabile gospodarii sa faca fata cresterii pretului energiei si majorarii inflatiei, inclusiv subventii pentru transport si o reducere de 80% a impozitelor la facturile de energie, transmite Reuters. Anuntul vine dupa ce Executivul a convenit la o reuniune extraordinara un pachet de 5,5 miliarde de euro reprezentand cheltuieli pentru familii si 3,6 miliarde de euro reduceri de taxe. Cu 15% vor fi majorate pensiile celor mai vulnerabile persoane, inclusiv vaduvele si persoanele cu handicap. Majorarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

