Spania a adoptat o lege care permite schimbarea genului de la vârsta de 16 ani Dupa mai multe luni de dezbateri care au fost uneori furtunoase in cadrul coalitiei de stanga aflata la putere in Spania, deputatii din aceasta tara au adoptat definitiv joi o lege ce permite schimbarea genului de la varsta de 16 ani, in contextul in care alte tari europene au ales sa actioneze cu retinere in privinta acestui subiect controversat, informeaza AFP. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

