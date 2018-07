Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat luni, in judetul Buzau, ca podul de cale ferata ce s-a prabusit in raul Tarlung si care asigura legatura intre Brasov si Intorsura Buzaului era „sub monitorizare”. „Podul care s-a daramat, acesta era sub monitorizare, traversarea trenului s-a facut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, luni, in judetul Buzau, ca trebuie gasite solutii pentru a reface legatura de transport intre localitatile izolate dupa ruperea podului din localitatea brasoveana Budila, peste raul Tarlung (news.ro).Ministrul Transporturilor a vorbit la…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, spune despre podul de cale ferata distrus de o viitura in județul Brașov, ca acel sector de cale ferata facea parte dintr-o zona neinteroperabila. Podul era sub monitorizare, iar traversarea trenului s-a facut cu pilotaj și apoi, dupa trecerea acestei garnituri,…

- Un pod din localitatea brasoveana Budila, peste raul Tarlung, peste care trece calea ferata dintre Brasov si Intorsura Buzaului s-a prabusit, sambata dupa amiaza, fara sa faca victime. Purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura, Oana Branzan, a precizat ca podul respectiv se afla pe sectie CF neinteroperabila…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține intr-un interviu incendiar ca situația de la CFR este una foarte grava. El susține ca este o lipsa acuta de vagoane pentru necesitațile crescute din aceasta vara și ca singura soluție e achiziția de material rulant la mana a II-a. Recunoaște de asemenea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a vorbit intr-un interviu pentru News.ro si despre numirea controversata al lui Narcis Neaga la conducerea Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), el spunand ca ”in situatii exceptionale recurgi la masuri...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, are in vedere schimbarea reglementarii privind receptia lucrarilor in cazul Magistralei 5 de metrou, astfel incat sa poata fi facute si receptii partiale si spera ca firma constructoare sa depuna toata eforturile pentru accelerarea la maximum a ritmului de lucru.