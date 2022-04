Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a publicat sambata un videoclip in care susține ca prezinta echipajul salvat al crucișatorului Moskva, scufundat joi seara in Marea Neagra, relateaza BBC. Este prima dovada oferita de Kremlin a supraviețuirii unor numar de marinari, dupa ce Ucraina a susținut ca echipajul…

- Scufundarea Moskva, cea mai importanta nava din flota rusa a Marii Negre, a fost deplansa vineri de ruși intr-o ceremonie organizata la Sevastopol, baza flotei din Crimeea anexata de Rusia in 2014, relateaza BBC. Oamenii au adus coroane de flori și au numit pierderea navei-amiral o ”tragedie”.Crucisatorul…

- Cei peste 500 de membri ai echipajului crucisatorului Moskva, care s-a scufundat joi seara in Marea Neagra, nu au putut fi salvați, a declarat vineri o responsabila militara ucraineana, care a mai spus ca Moscova „nu va ierta” Kievul pentru scufundarea navei-amiral, relateaza France Presse, citata de…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat sambata, pentru CNBC, ca ii va primi in tara pe oligarhii rusi sanctionati, atat ca turisti, cat si ca investitori, atata timp cat relatiile lor de afaceri respecta dreptul international. Declaratia a venit la o zi dupa ce presedintele Recep Tayyip…

- Imagini dramatice din Mariupol, unde oamenii sunt omorati de armata rusa, care nu face nicio diferenta intre civili si militari. Din blocurile bombardate continuu nu se mai poate folosi niciun lucru. Orasul este in faza de dezastru umanitar, spune organizatia Medici fara Frontiere. Potrivit acesteia,…

- O imagine cu poetul rus Puskin, cifra 7 si mai multe randuri de pictograme cu emoji-ul "persoana care merge” a inceput sa se raspandeasca pe rețelele de socializare pe 24 februarie, ziua cand Rusia a invadat Ucraina. Pentru cunoscatori, mesajul era clar: adresa, ora și apelul de a participa la un protest…

- In vreme ce Ucraina se afla sub invazia rusa, o analiza Reuters a readus in atenție problema Marii Negre, de importanța strategica pentru Romania, o regiune controlata tot mai clar de forțele navale ruse, pe fondul incapacitații Alianței Nord-Atlantice de a raspunde. Forțele navale ale Romaniei și Bulgariei…