Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Franței, Brigitte Macron, a declarat ca soția președintelui SUA, Melania Trump, este o prizoniera a Serviciului Secret și ascunde o personalitate puternica. Soția președintelui francez Emmanuel Macron a laudat-o pe prima doamna a Americii și a povestit despre partea amuzanta a Melaniei…

- Melania Trump și-a pus soțul intr-o situație stanjenitoare, dupa ce a refuzat sa-l ia de mana in timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Dar aceasta nu esti prima oara cand Prima Doamna a SUA nu-i raspunde gestului președintelui Donald Trump.

- Melania Trump și-a pus soțul intr-o situație stanjenitoare, dupa ce a refuzat sa-l ia de mana in timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Dar aceasta nu esti prima oara cand Prima Doamna a SUA nu-i raspunde gestului președintelui Donald Trump. Experții spun ca Melania evita aceasta…

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie.Duminica trecuta, se comunicase ca starea sanatatii fostei prime doamne s-a deteriorat si ca s-a renuntat la tratamente, iar ea primea doar…

- Chung Eui-yong, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, a plecat joi la Washington pentru a se intalni cu omologul sau american John Bolton, a anuntat un responsabil de la Seul, unde exista temeri cu privire la intransigenta noului consilier pe probleme de securitate…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, Donald Trump, si un important consilier, a parasit Coreea de Sud fara sa se intalneasca cu o delegatie nord-coreeana, potrivit unui oficial american, citat de agentia DPA. Fiica presedintelui, a carei activitate in calitate de consilier nu este platita,…