- Sotia lui Iulian Atanasiu, tanarul decedat ieri in tragedia de la Petromidia, angajata si ea tot acolo, a gasit puterea de a scrie, azi noapte, in jurul orelor 22.00, cateva cuvinte pe contul sau de Facebook, la aflarea tristei vesti. Redam mai jos, integral, postarea "Citez "In clipa in care ne nastem,…

- Din cele șase victime ranite in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia Navodari, o singura persoana și-a pierdut viața. Este vorba despre Iulian Atanasiu, de 32 de ani, anunța replicaonline.ro. Vineri dimineața a intrat in tura, fiind schimbul 1, iar la ora 14.00 ar fi trebuit sa fie schimbat.…

- Eugen Bola, șeful Inspectoratului Teritorial de Munca din Constanta, a explicat, intr-o declarație pentru News.ro , ca ancheta declanșata in cazul incendiului de la Rafinaria Petromodia din Navodari , soldat cu cinci raniți și o persoana decedata, va fi coordonata de catre Inspectia Muncii Bucuresti.…

- Foto: Explozie la rafinaria Petromidia – Facebook / Adrian Negrescu 15.03: ”In acest moment, incendiul din cadrul instalației este izolat și stabilizat, echipele interne și externe fac eforturi pentru a-l stinge in cel mai scurt timp” – comunicat al Rompetrol Rafinare. 15.00: Noul bilanț al incendiului:…

- Foto: Explozie la rafinaria Petromidia – Facebook / Adrian Negrescu 13.48: Una dintre victime, cu arsuri pe 45% din suprafața corpului, a fost transportata cu elicopterul SMURD la spital. O alta, cu arsuri la nivelul feței, a fost transportata de asemenea la spital. Alta victima are un traumatism la…

- Foto: Explozie la rafinaria Petromidia – Facebook / Adrian Negrescu Ora 12.40: O a doua victima a fost ranita in explozie – ISU Știre inițiala: O explozie a avut loc vineri la Navodari, in zona Rafinariei Petromidia deținuta de compania Rompetrol. Potrivit ISU Constanța, e vorba despre o explozie la…

- Sarbatoare mare in familia lui Connect-R! Astazi, mama lui iși sarbatorește ziua onomastica, purtand numele de Rodica. Și pentru ca au o relație extrem de inchegata, bineințeles, artistul nu a ratat ocazia de a-i arata celei care i-a dat naștere cat de mult o prețuiește și o iubește, transmițandu-i…

- Medicul Adina Alberts a rabufnit, din nou, in mediul virtual. Soția lui Viorel Catarama a scris pe pagina ei de Facebook un mesaj manifest, in care arunca acuzații grele la adresa autoritaților romane: „Lor li se interzice dreptul la viața? Va bateți joc”. Despre ce este vorba, de fapt. Dr. Adina Alberts,…