Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și Carmen Iohannis au participat, vineri, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 242-a aniversari a Zilei Independenței. Klaus Iohannis și Carmen Iohannis au fost prezenți pe 29 iunie la Ambasada SUA, unde au participat…

- Entuziastul director al Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” iși continua ”atacul” asupra iubitorilor de cultura din oraș – și nu numai – incercad sa atraga un public cat mai numeros catre instituția pe care o conduce. Și – trebuie sa recunoaștem – pana acum s-a descurcat de minune… Cea mai recenta…

- Karolina Pliskova (Cehia, 5 WTA) ar putea suporta consecinte grave dupa ce a avut o iesire scandaloasa la finalul partidei pierdute in turul secund la Roma, 6-3, 3-6, 5-7 cu Maria Sakkari (Grecia, 42 WTA). Reactiile fara precedent ale sportivei in varsta de 26 de ani si ale antrenorului ei ar putea…

- Artistul a renunțat sa-și mai programeze concediu cu soția și fiica sa. Cornel Ilie este fanul vacanțelor spontane, in trei. Familia face deseori turul țarii. Viața de artist persupune și sacrificii, iar Cornel Ilie a simțit pe propria-i piele acest lucru. El a renunțat la a-și mai face planuri de concediu…

- Suporterii echipei Olympique Marseille care urmareau semifinala retur cu FC Salzburg intr-un bar din Paris au fost atacati de persoane mascate si imbracare in negru, doisprezece fani fiind raniti usor, informeaza AFP, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in Arondismentul 11 al capitalei…

- Incidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 23.00. Taximetristul (Cezar Șerbanescu, in varsta de 60 de ani) a mers in comuna Șotrile pentru a onora o comanda. La adresa respectiva, din curte a ieșit un barbat care l-a rugat sa aștepte puțin ca vine imediat și clientul care dorea sa mearga la Campina.…

- Traficul rutier si feroviar spre aeroport a fost oprit in jurul orei locale 3.00 (ora Romaniei, 4.00) pentru pentru a asigura siguranta calatorilor, au anuntat autoritatile aeroportuare, precizand ca procedurile de check-in au devenit imposibil de efectuat, iar salile de asteptare ale aeroportului…

- Incidentul a avut loc miercuri, în jurul amiezei, iar femeia avea la acea ora numai putin de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Asta au constatat politistii care i-au pus etilotestul. Femeia este profesoara si, culmea, este si sotia unui politist!