Indragitul comedian Catalin Bordea are o soție superba cu care se mandrește ori de cate ori are ocazia. Bordea și soția sa, Livia, au fost de curand la mare și au ținut sa impartașeasca cu fanii lui momentele frumoase pe care le-au petrecut acolo. Pentru a arata tuturor ce soție frumoasa are, Bordea a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii cu ea in costum de baie. Vezi cum arata Livia Bordea in costum de baie in galeia foto de mai jos: Catalin și Livia s-au casatorit in 2019 dupa o relație de cinci ani. Cei doi au avut o nunta restransa cu aproximativ 80 de invitați, iar luna de miere…