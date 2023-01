Soţia deputatului Dumitru Focşa vrea să-şi retragă plângerea: „Am regretat că s-a mediatizat” Claudia Focșa, soția deputatului Dumitru Focșa, spune ca iși va retrage plangerea depusa la poliție impotriva soțului batauș. „Eu voi intenta divorț așa cum am și voi vedea liniștita de viața mea. Am discutat despre faptul ca am sunat la 112. Singurul lucru pe care il regret este ca totul a ajuns sa fie atat de mediatizat și sa afecteze partidul AUR, eu nu mi-am dorit acest lucru. In rest, nu. Deci era normal sa sun, am fost agresata. Am regretat ca s-a mediatizat. Nu mi-am dorit nicio secunda acest lucru. Citește și: Deputatul Focșa da vina pe soție și…PSD, pentru scandalul din familie Legat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

