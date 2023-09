Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 noiembrie 2023 se va alerga pe scarile SkyTower, cea mai inalta cladire din Romania și cea mai iconica cladire de birouri din Bucuresti. Turnul are 37 de etaje și o inalțime de 137 de metri deasupra solului. SkyRun2023 este un concurs caritabil de alergare pe scari, organizat pentru 500 de alergatori…

- Ministerul Apararii de la Bucuresti infirma, in mod categoric, ca pe teritoriul Romaniei ar fi cazut in cursul noptii drone rusesti. Moscova a lansat un nou atac asupra Ismailului, port la Dunare, aflat la granita Ucrainei cu Romania, iar purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe a declarat…

- A provenit dintr o straveche familie de greci, pe linie materna. Mama lui, Eli Dulcaridis a fost in anii 30 presedinte al Comunitatii Elene din Constanta A cantat cu Ansamblul Operei Romane la Festivalul de la Atena din anul 1970 Dupa retragerea de pe scena, Cornel Stavru a fost director artistic la…

- „Am cerut ca toti inspectorii sociali sa fie conectati online, cu directorii AJPIS. Le-am spus foarte clar: suntem obligati sa fim mai atenti cand mergem la actiuni de control, le-am cerut in mod ferm ca la toate centrele rezidente din Romania sa fie verificate absolut toate dependințele, mansarde,…

- "Votul pentru partidele extremiste la alegerile pentru Parlamentul European este un vot pierdut" a declarat coordonatorul national PES activists Romania, eurodeputatul Victor Negrescu. PES activists Romania si Partidul Social Democrat au organizat sambata, 8 iulie 2023, la Bucuresti, conferinta internationala…

- Ne bate la ușa unul dintre cele mai mari festivaluri din Romania, cu peste 80.000 de participanți la ediția 2022, și, cu siguranța, cel mai mare festival fara un lineup de artiști anunțat dinainte. Anul acesta, NOSTALGIA va avea loc intre 29.06 – 02.07.2023, la Federația Romana de Tir Sportiv, in București.…

- Concertul Zucchero care ar fi trebuit sa aiba loc la Cluj-Napoca saptamana viitoare, pe 27 iunie se amana pentru anul viitor. Anuntul oficial, primit de la echipa artistului este urmatorul: ”Va informam ca, din cauze imprevizibile independente de controlul parților implicate, concertele World Wild Tour…

- Dupa ce ne-au prezentat spectacolele Saltimbanco in 2012, Alegria in 2014 Quidam in 2015 și Varekai in 2017, reprezentanții de la Cirque du Soleil se intorc in Romania de aceasta data cu producția OVO, „un spectacol plin de culoare și energie pentru toate varstele”. „O experiența captivanta, o intruziune…