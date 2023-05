Sorții Cupei României la fotbal feminin Vineri, 5 mai, incepand cu ora 11:00, la sediul Federației Romane de Fotbal din Capitala, va avea loc tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal feminin. Echipele calificate in aceasta faza sunt: CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, AFK Csikszereda, Carmen București și Universitatea Cluj – deținatoarea trofeului. Semifinalele se vor disputa la 4 iunie, [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

