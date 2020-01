Soros donează un miliard de dolari "pentru a opri deriva către autoritarism" şi îl atacă pe Trump Magnatul american, de origine maghiara, a anuntat in cadrul Forumului de la Davos ca urmeaza sa faca o donatie de un miliard de dolari pentru infiintarea Open Society University Network, pe care l-a numit "cel mai important proiect al vietii sale". "OSUN va fi unica. Ea va oferi o platforma internationala de invatamant si cercetare. In prima faza va conecta mai strans o retea existenta. In a doua faza, vom deschide aceasta retea altor institutii care vor sa se alature, abia asteapta acest lucru ti se califica in acest sens", a precizat Soros. Miliardarul american nu a scapat nici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- George Soros pune la bataie 1 mld. dolari pentru lupta impotriva impotriva incalzirii globale și a "dictatorilor" ca Donald Trump și Xi Jinping Miliardarul american George Soros a anuntat ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza…

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Supravietuirea societatilor…

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP. "Supravietuirea societatilor deschise este amenintata…

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a promis joi ca administrația Trump va efectua noi reduceri de impozite "pentru clasa medie", cu opt luni înainte de alegerile prezidențiale, într-un interviu acordat CNBC la Davos, scrie AFP."Vor fi reduceri de impozite…

- Un deputat iranian a anuntat o recompensa de 3 milioane de dolari pentru ”oricine il omoara pe (presedintele american Donald) Trump”, a relatat agentia semioficiala ISNA, preluata ieri de Reuters, potrivit Agerpres. „Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa anunța ca va dona noua milioane de dolari unor oameni aleși la intamplare dintre cei care i-au distribuit o postare pe Twitter, in cadrul unui "experiment social" care iși propune sa urmareasca daca gestul sau ii va face

- Michael Bloomberg, fost primar al New Yorkului, nu a decis inca daca va candida la alegerile prezidentiale din SUA, dar a lansat vineri o campanie de publicitate online anti-Trump, in valoarea de 100 de milioane de dolari, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Miliardarul, pe locul opt in clasamentul…

- 'Inregistrat oficial in Arkansas pentru a fi pe buletin la primarele democrate', a transmis el pe Twitter. 'Trebuie sa-l batem pe Trump. El ne-a inselat in fiecare etapa', a adaugat miliardarul in varsta de 77 de ani. Intrarea sa in cursa a bulversat situatia in tabara democrata, amenintandu-i mai ales…