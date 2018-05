Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca desi salariile din sistemul de sanatate au fost majorate, spaga la medic nu a fost eliminata. Asta pentru ca exista inca unitati medicale unde pacientii inca dau bani in plic medicilor. „Este un fenomen intrat in sange”, a spus oficialul.

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca “problema va fi rezolvat cat…

- "Avem deja o comanda ferma, avem contractul deja semnat, avem banii pregatiti, bani de la Unifarm. Din fondul de rezerva abia saptamana viitoare se vor debloca pentru completare. Problema va fi rezolvata cat de curand", a declarat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea a anuntat luni ca…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat miercuri ca alte patru persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal…

- Romania a cerut, oficial, tarilor din UE si NATO ajutor pentru a gasi anticorpii fara de care mii se oameni care sufera de boli rare sunt in pericol. Solicitarea de ajutor a fost activata luni seara, potrivit declaratiei ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. “Este o solicitare de ajutor prin mecanismul…