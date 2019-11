Stiri pe aceeasi tema

- Aaron Paul, actorul care a jucat rolul lui Jess Pinkman din "Breaking Bad", aparut in campania Netflix de promovare a filmului "El Camino" continuarea serialului de succes. Pentru a promova "El Camino" in Romania, Netlix a venit cu o idee inedit: l-a rugat pe Aaron Paul sa guste mai multe bauturi romanești,…

- Soții Șaramat au cerut anularea adopției, iar procesul se judeca in ciuda obiecțiilor ridicate de parinții adoptivi, susține Romania TV. Judecatorii Tribunalului București au respins obiecțiunile ridicate in acest caz de catre avocatul familiei Sacarin, dar și de catre reprezentanții Protecției…

- Presedintele Klaus iohannis este asteptat sa anunte marti numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului in Parlament. Iohannis are, marti, o noua runda de consultpri cu liderii partidelor parlamentare. "Am iesit de la consultari unde presedintele Iohannis mi-a…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit vineri seara cu reprezentanți ai diasporei din New York, precizand ca le-a vorbit acestora despre modul in care se va desfașura votul la alegerile prezidențiale, in afara granției, atat la secție, cat și prin corespondența, dar și despre motivele de a se intoarce…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Ilan Laufer a postat pe Facebook o scrisoare publica in care iși anunța demisia din PSD: ”Dragi prieteni, Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relațiilor economice bilaterale dintre Romania și Statele Unite…

- Victor Ponta a reacționat in direct la Romania TV dupa ce in spațiul public au aparut informații cum ca mai mulți parlamentari PSD ar dori sa treaca la PRO Romania. Președintele partidului a clarificat situația și a afirmat din nou ca este nevoie de o reforma in Guvern. ”In Parlament conteaza…

- Netflix detoneaza bomba în România. Unul dintre cele mai recente documentare produse de prestigioasa companie americana scoate la iveala legaturile dintre o organizație religioasa din Statele Unite și Klaus Iohannis.