Sorin Ovidiu Vântu: Populaţia va fi rărită printr-un război biologic Omul de afaceri sustine ca nemtii au reusit sa anexeze intreaga Europa care se clatina din toate incheieturile, iar China va fi impinsa intre propriile granite, in favoarea hegemoniei americane. Sorin Ovidiu Vantu mai spune ca presedintele Iohannis si premierul Orban ar trebui bagati la puscarie pentru abuzul de a fi obligat oamenii sa stea in case si avertizeaza ca, dupa ridicarea restrictiilor, infractorii romani veniti din afara si cei din tara vor face ravagii, iar statul nu va puteatine piept unui asemenea val de infractionalitate. Omul de afaceri explica si de ce Romania nu are o elita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

