- Sorin Oprescu, fost primar general al Bucurestiului, condamnat saptamana trecuta la zece ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, a fost reținut in Atena, in Grecia. Se pare ca Oprescu a fost capturat de o echipa Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), informeaza Mediafax…

- Fostul primar al Capitalei a fost arestat in Atena, au confirmat surse oficiale pentru Libertatea. Informația a fost anunțata inițial de Antena 3.Fostul primar al Capitalei era dat in urmarire din 13 mai, cand a fost condamnat la zece ani și 8 luni de inchisoare. Potrivit surselor Libertatea, el a fost…

