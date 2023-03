Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, solicita verificari și masuri rapide din partea CFR Calatori, in urma accidentului produs in aceasta seara in Gara Galați.

"Am cerut celor de la CFR Calatori sa acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acorda celor raniți. In plus, am solicitat companiei sa comunice rapid informațiile relevante opiniei publice.

