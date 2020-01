Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit, duminica, la Timisoara, despre trecutul si viitorul PSD. El a spus ca in urma greșelilor facute de liderii acestui partid, in doar 3 ani au pierdut 60% din electorat.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban, catre…

- "Avem pe 28 votul pe - asa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere si pe urma vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni si isi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Avem trei zile calendaristice sa depunem motiunea. Noi textul motiunii il avem discutat.…

- „Liviu Dragnea a avut greșelile lui, dar a facut și lucruri bune pentru partid”. Participand la Conferința de alegeri a PSD Timiș, Sorin Grindeanua declarat ca PSD a pierdut in trei ani aproximativ 60% dintre votanți și ca aceasta cadere este generata in primul rand „de greșeli personale, de greșeli…

- Sorin Grindeanu participa la Conferința de alegeri a PSD Timiș și aici a facut un scurt istoric al acțiunilor PSD din ultimii ani. Grindeanu arata ca Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ingropat PSD și, mai mult decat atat, se vorbește despre un blat la alegerile prezidențiale.”Avand in vedere…

- "Intr-adevar, exista probleme identitare in USR. Dan Barna a incercat sa isi pozitioneze partidul ca o entitate politica distincta fata de PNL. Problema domniei sale a fost ca nu a avut o agenda politica. Dincolo de cea cu `fara penali`, singura a partidului, si peste care a venit Klaus Iohannis…

- Numaratoarea paralela a PNL Timis a peste o jumatate din buletinele de vot de la prezidentialele de duminica il claseaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe locul I, cu peste 40% atat in Timisoara, cat si in judet, dublu fata de Dan Barna (USR-PLUS) si triplu fata de Viorica Dancila (PSD).…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintia Romaniei, Dan Barna, a fost astazi, la Craiova, pentru a-si prezenta programul politic si a sta de vorba cu alegatorii. In Piata „Mihai Viteazul”, acesta si-a facut poze cu simpatizantii, fiind surprins cu un fular al echipei de fotbal Universitatea Craiova…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu a luat legatura cu Liviu Dragnea in ziua in care acesta ar fi iesit din inchisoare, in baza unei invoiri.Prezenta, sambata, in localitatea aradeana Pancota, Viorica Dancila a fost intrebata daca a vorbit cu Liviu Dragnea in ziua in care acesta…