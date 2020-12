Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis si liderul PNL, Ludovic Orban, „se joaca de-a demisiile”, iar Romania „se scufunda”, relateaza Agerpres.

- Sorin Grindeanu critica dur amanarile și tergiversarile care blocheaza numirea unui nou Guvern, de catre Klaus Iohannis: "In ultimele 10 zile, peste 1500 de romani au murit din cauza pandemiei. Iohannis tocmai ne-a spus ca așa e in negocieri, sa avem rabdare. Virusul nu a avut rabdare cu acești oameni.",…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri ca liderii PNL, USR PLUS si UDMR continua sa isi dispute functiile din stat in timp ce virusul omoara romani si nu exista un Guvern plin. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele…

- Alegerile parlamentare 2020 au trecut, iar acum se fac cartile. Klaus Iohannis trebuie sa numeasca un nou primi-ministru, dupa demisia lui Ludovic Orban, iar partidele isi impart ministerele. Sambata incep oficial negocierile pentru formarea majoritații parlamentare și pentru viitorul guvern.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune despre Klaus Iohannis ca, prin votul de la alegerile parlamentare, romanii au transmis un mesaj clar: nu se mai poate continua cu un guvern de politruci. „Votul este cea mai aspra palma democratica pentru un președinte care nu și-a ințeles atribuțiile! Romanii i-au transmis…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca PNL va pierde alegerile parlamentare intrucat romanii au vazut deja "cat de prost a gestionat problemele" guvernul Orban. Tocmai de aceea, a spus Grindeanu, PNL si presedintele Klaus Iohannis se grabesc sa organizeze aceste…

- Robert Cazanciuc, președintele interimar al Senatului, anunța ca noul ”lockdown” anunțat de Klaus Iohannis ar putea sa fie neconstituțional. Cazanciuc a facut referire și despre situația din camera superioara a parlamentului care nu se mai poate reuni de mai multe zile, din cauza unui boicot al PNL…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a participat la ședința de Guvern, a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…