- Tradiții și obiceiuri de Boboteaza. De ce sunt botezați caii in aceasta zi. Astazi, pe 6 ianuarie de Boboteaza, creștinii ortodocși țin cont de mai multe tradiții și superstiții. De Boboteaza se sarbatorește Botezul Domnului, iar o veche tradiție spune ca astazi se și Boteaza Capii. Din cele mai vechi…

- Ministrul Trasporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, luni, dupa o intalnire la Consiliul Judetean Dambovita, cu parlamentarii si autoritatile locale, despre dezvoltarea infrastructurii din judet, ca ”la ora actuala, CNAIR (n. r.: Compania Națioala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) si-a…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, marti seara, ca in ceea ce priveste impartirea pentru functiile de prefect exista doua variante de lucru in coalitia de guvernare, aratand ca inca nu s-a ajuns la o concluzie. „Am discutat o prima schema, sunt doua variante de lucru pe prefecti, respectiv…

- In prima zi de weekend din decembrie, vremea se racește accentuat in toate zonele țarii, in special in sudul și sud-estul teritoriului. Cerul va fi innorat și vor predomina precipitațiile sub forma de ploaie in Oltenia, Muntenia și Dobrogea. In zonele montane inalte, precipitațiile sub forma de ploaie…

- Bogdan Dragoi, fost ministru al Finanțelor, directorul general și președintele Consiliului de Administrație (CA) al SIF Banat – Crișana (SIF1) este acuzat de mai mulți investitori ca a folosit banii SIF1 pentru a obține “control” și asupra SIF Muntenia (SIF4) și SIF Oltenia (SIF5), acuzand un conflict…

- STUDIU| Cat bacsis lasa romanii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „stranși la punga” STUDIU| Cat bacsis lasa romanii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „stranși la punga” Cifrele unui studiu arata ca majoritatea romanilor (55%) sunt clienti generoși, lasand bacșiș…

- Bisericile de lemn formeaza un grup numeros, unitar și distinct in patrimoniul cultural și istoric al umanitații; valoarea lor este conferita de nota distincta pe care o manifesta in ansamblu, deopotriva de exemple particulare… * FOTO: ©Nicolae Tomescu (2012 și 2021); Biserica din Sapanța Peri /cladita…