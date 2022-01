Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timisoara a transmis Ministerului Transporturilor condus de timisoreanul Sorin Grindeanu un memoriu prin care solicita preluarea executiei lucrarilor la Centura de Vest Timisoara, impreuna cu finantarea aferenta.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vizitat din nou șantierul centurii. Lucrarile nu merg așa cum trebuie, stadiul proiectului fiind „cu indulgența de 47%”, cand in acest moment trebuia sa fie spre 70%. CNAIR-ul iși va „suplimenta tot ceea ce inseamna lucrari in plus fața de contractul inițial”,…

- Nici macar jumatate din lucrarile de la Centura Timișoara Sud nu sunt finalizate. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vizitat șantierul centurii, sambata, și s-a declarat nemulțumit de cum merg lucrarile. Cere rezultate și amenința cu vizite din doua in doua saptamani.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis in aceasta saptamana ca inainte de 20 decembrie se va putea circula pe drumul de intrare in tara, dinspre Bulgaria (Drum de Legatura DN5 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei).

- Black Sea Services SRL ridica un salon de evenimente in Mamaia Municipalitatea a eliberat o autorizatie de construire pentru firma de la malul marii Black Sea Services SRL, care investeste in Mamaia, in zona statie telegondola, in luna septembrie. In prezent, lucrarile au inceput pe locul in care va…

- Sensul giratoriu de la Domnești "va fi inaugurat toamna viitoare" Ministerul Transporturilor promite ca sensul giratoriu de la Domnești, pe centura București Sud, va fi inaugurat la începutul toamnei viitoare. Santierul a fost deschis înca de acum trei ani și se apropie de un stadiu…