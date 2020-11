Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fostele prietene ale fiicei preferate ale lui Donald Trump și-a amintit cum era aceasta in copilarie și in adolescența. Unul dintre elementele cu care se evidenția Ivanka Trump era placerea de a vorbi despre ea insași.

- Un cunoscut psiholog din Bistrița a anunțat ca maine – vineri 13 – iși celebreaza ziua de naștere intr-un mod neobișnuit. Cei care s-au gandit (sau se vor gandi de acum inainte) sa-i ofere un cadou – au la dispoziție o varianta foarte simpla: „Maine e vineri 13 și e ziua mea. Implinesc o gramada de…

- Se spune ca gestul conteaza, mai ales cand e ziua iubitei sau a soției. Fiecare barbat iși dorește ca persoana speciala din viața lui sa aiba parte de cea mai frumoasa zi de naștere și sa o rasfețe cum numai el știe. Știm ca femeile se simt cu adevarat iubite atunci cand primesc un cadou care vine…

- Marian Cozma și soția sa, Olimpia, formeaza unul dintre cele mai frumoase și stabile cupluri de la noi. Invitați in platoul emisiunii ”Acces Direct”, de la Antena 1, cantarețul preferat al lui Hagi și partenera de viața au facut dezvaluiri inedite despre momentul in care s-au cunoscut!

- Parintele Calistrat de la Vladiceni este unul dintre cei mai iubiți și apreciați din Romania. Prieten cu tehnologia, duhovnicul a devenit extrem de cunoscut prin intermediul materialelor religioase publicate pe rețelele de socializare și Youtube. Puțina lume știe, insa, prin ce momente grele a trecut…

- Celebrul medic, Mihai Craiu, a dorit sa faca un experiment cu scopul de a le arata tuturor ce se intampla atunci cand masca este purtata pentru mai multe ore. Momentul a fost publicat pe o pagina de Facebook, adunand mii de aprecieri. Ce a observat medicul dupa ce a purtat cinci ore masca și echipament…

- Mama unei fete de 12 ani a fost inlocuita in documente din cauza unei „incurcaturi teribile” la nastere. Mama naturala a fetei a declarat ca in durerile nasterii a incurcat buletinul cu al unei alte femei. Printr-un proces deschis in septembrie 2019 la Judecatoria Negresti-Oas, mama unei fete de 12…

