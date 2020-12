Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii hunedoreni nu au ințeles nimic din eșecul catastrofal de la alegerile locale din 27 septembrie, cand au reușit contraperformanțele de a pierde competiția pentru funcția de președinte al CJ Hunedoara și de a obține mai puțin de jumatate din posturile de consilieri județeni fața de 2016.…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, Dan Tudorache neaga eșecul de la alegerile locale. "Pot sa spun ca m-au furat, nu pot sa spun ca am pierdut. M-au furat, deci este o diferenta", a declarat...

- Publicistul Ion Cristoiu ironizeaza etichetarea PNL drept un motor al schimbarii dupa alegerile locale de catre presedintele Iohannis si arata ca, de fapt, liberalii au obtinut acum, cu tot cu „traseistii de bine”, mai putine mandate de presedinti de consilii judetene si primari decat in 2008.Redam…

- Deputatul Cristinel Romanescu este nevoit sa iși asume rezultatele slabe din alegerile locale și iși dea demisia din funcția de președinte al organizației județene a PNL, la solicitarea premierului, potrivit site-ului stiripesurse . Intr-o ședința, Ludovic Orban le-a cerut șefilor de organizații cu…

- Alianța USR-PLUS a obținut un scor rușinos la alegerile locale: doar 13% la nivel național, și au inceput execuțiile in masa, acolo unde alianța nu a obținut scoruri bune. Presedintii USR Bihor si PLUS Bihor, Silviu Dehelean si Ioana Mihaila, alaturi de conducerile judetene, au decis sa isi depuna…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, clameaza victoria PNL in Iasi si vorbeste despre ”o premiera in istoria judetului: Iasul Liberal”. ”Voi fi un presedinte al tuturor, indiferent de culoarea politica”, a afirmat Alexe, care a candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi.Citește…

- Cosmin Vasile, candidatul alianței electorale PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean, a precizat ca, la alegerile locale, și-a exprimat opțiunea pentru formula care poate garanta și in viitor dezvoltarea comunitaților doljene, finalizand investițiile majore aflate in derulare și inițiind…

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la Campeni si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PSD, Calin Andreș. Cuvantul final in privința celui care caștiga alegerile de la Campeni, il au insa cetațenii…