- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat modificari la structura anului școlar, din cauza situației epidemiologice. Astfel, Evaluarea Naționala se amana pentru 5-8 iulie, iar admiterea la liceu se va face dupa data de 8 iulie. Vacanta de primavara va fi in perioada 2 aprilie – 4 mai Evaluarea…

