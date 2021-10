Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit despre situatia in care se regasesc scolile din Romania. Reprezentantul Guvernului a precizat ca directorii nu trebuie sa mai fuga de responsabilitate. Pe scurt, Cimpeanu a precizat ca decizia de a trece in online aparține conducerii fiecarei școli in parte. Exista doua reguli de baza referitoare la […] The post Sorin Cimpeanu le-a transmis scolilor ca-si au soarta in propriile maini. Ce trebuie sa decida directorii? first appeared on Ziarul National .