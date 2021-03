Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Sanatații, a declarat marți seara la Digi 24 ca riscul de imbolnavire cu virusul SARS CoV-2 este redus in scoli si ca in ultima saptamana au fost inchise doar 216 clase, la nivel national, dintr-un total de 136.000 de clase cate sunt in Romania. „Cifrele la zi, cu privire la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca relocarea elevilor de la Colegiul "Gheorghe Sincai" din Capitala in vederea renovarii cladirii monument istoric se va face numai prin consens intre Primarie, Inspectoratul Scolar si unitatea de invatamant si dupa consultarea parintilor si a elevilor.…

- Jumatate dintre cazurile COVID-19 confirmate în rândul elevilor, au fost înregistrate în județele Cluj, Arad și în Capitala, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. „Exista opt judete fara niciun caz…

- Elevii si parintii de la Colegiul ”Gheorghe Sincai” din Bucuresti protesteaza,vineri, in curtea unitatii de imvatamant, nemultumiti de decizia Primariei Sector 4 de a reloca unitatea de invatamant. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si primarul Daniel Baluta sunt la fata locului si au promis ca relocarea…

- Transportul elevilor care fac naveta la scolile din alte localitati ar trebui sa fie gratuit, conform unei legi de anul trecut, care nu are insa norme de aplicare. In Vrancea, autoritatile cer reglementarea situatiei, iar pentru ca scolarii sa beneficieze totusi de gratuitate, reprezentantii Consiliului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca parintii elevilor nu sunt obligati sa completeze formularul prin care iși dau acordul in legatura cu testarea copiilor care prezinta simptome specifice bolii COVID-19 la scoala. Elevii care au simptome trebuie sa stea acasa 14 zile. “Formularul nu este obligatoriu,…

- Peste 8.000 de elevi și peste 1.000 de cadre didactice au prezentat certificate medicale pentru a continua cursurile in online. Acest numar va crește cu siguranța, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Peste 2,13 milioane de copii din totalul de 2.918.275 de elevi și preșcolari s-au putut…

- De luni, 11 ianuarie 2021, elevii revin din vacanța de iarna si reiau cursurile dar online. Noul ministru al educației le pregatește insa o surpriza de proporții și anume …,,ore pe parcursul zilelor de sambata”, declara ministrul la postul Europa FM. ,,Toate cadrele didactice vor fi platite suplimentar…