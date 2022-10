Stiri pe aceeasi tema

- "Este o demisie nedreapta, dar necesara, pentru a nu periclita reforma invațamantului romanesc". Este prima explicație data de fostul ministru al Educației despre decizia de a pleca din Guvern.

- Conducerea Ministerului Educatiei va fi preluata interimar de catre ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, a anuntat, vineri dimineata, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Sorin Cimpeanu și-a anunțat demisia pe Facebook aseara. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi seara, ca a acceptat…

- Ministrul PNL al Digitalizarii, Sebastian Burduja, va asigura interimatul la Ministerul Educației, a confirmat vineri dimineața purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, citat de Agerpres . Informatia a circulat pe surse inca de joi seara. Sorin Cimpeanu si-a anuntat joi seara demisia din functia…

- Sorin Cimpeanu, și-a dat demisia joi seara, iar premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca a acceptat demisia acestuia din funcția de ministru al Educației. Purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru a anuntat cine va prelua interimatul.

- Sorin Cimpeanu a demisionat de la șefia Ministerului Educației, dupa scandalul legat de un posibil plagiat al unui curs. Interimatul a fost preluat de ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.Sorin Cimpeanu nu a oferit niciun detaliu cu privire la motivele demisiei sale. “Am decis, din…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca i-a acceptat demisia lui Sorin Cimpeanu de la Ministerul Educației și-i mulțumește acestuia pentru "proiectele demarate in beneficiul sistemului de educație".

- Mai multe persoane protesteaza marți dimineața, 27 septembrie, in fața Ministerului Educației, informeaza B1TV. Oamenii cer demisia lui Sorin Cimpeanu, al treilea liberal acuzat de plagiat din Guvernul Ciuca. Protestatarii au adus un banner pe care scrie „Demisia” și au ironizat proiectul „Romania Educata”,…

- Președintele USR, Catalin Drula, a transmis luni, 26 septembrie, ca ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, „nu mai are ce cauta” in fruntea instituției pe care o conduce, dupa scandalul de plagiat in care este implicat.„Cimpeanu, demisia! Aparatorul plagiatorilor, care el insuși este un plagiator, nu…