- Dupa marea finala ”Chefi la cuțite”, caștigata de Ionuț Belei, Florin Dumitrescu a avut de transmis un mesaj plin de emoție tuturor celor care au facut parte din sezonul opt al show-ului culinar de la Antena 1.

- Ionuț Belei este marele caștigator al sezonului 8 Chefi la cuțite! Concurentul este și acum foarte emoționat, iar dovada sta in apariția lui, din aceasta seara, la Xtra Night Show. Respectul pe care il are pentru chef Sorin Bontea este de necontestat. Bucatarul a izbucnit in lacrimi cand l-a revazut.

- Au mai ramas doar cateva ore pana cand cel de-al optulea sezon de la Chefi la cuțite iși va alege marele caștigator. Printre finaliști se numara și Ionuț Belei, el fiind unul dintre concurenții care va trebui sa convinga juriul ca este cel mai bun și merita sa caștige! Ce spune despre mentorul sau,…

- A sperat pana in ultima clipa ca va ajunge in marea finala, insa lucrurile nu au stat tocmai așa cum și-a dorit el. Cristian Boca a parasit competiția Chefi la cuțite in semifinala de la Antena 1! Tanarul a postat un mesaj emoționant, imediat dupa au fost aleși cei trei finaliști ai sezonului 8!

- Cu toții il cunoaștem pe Ionuț Belei de la ”Chefi la cuțite”, insa, v-ați intrebat vreodata cum arata tatal lui? Concurentul, mesaj emoționant pentru parintele sau! Ionuț Belei se afla in semifinala ”Chefi la cuțite 2020”, sezonul 8!

- Surpriza de proporții in ediția 39 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Dupa degustare, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarltaescu au dat note farfuriilor și au dezvaluit cine a caștigat amuleta speciala!

- Sorin Bontea a fost uimit de greșeala uriașa pe care a facut-o cuțitul sau de aur, Ionuț Belei. Juratul și-a ieșit din minți și l-a certat aprig, in ediția 36 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- In ediția 35 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au primit misiunea de-a gati farfurii delicioase, in care sa predomine cele doua culori alese la inceputul probei.