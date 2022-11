Dosarul Belina, la final! Cand se va lua decizia finala

Potrivit DNA, in anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel cu suprafata de 278,78 ha, respectiv 45 ha , situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si… [citeste mai departe]