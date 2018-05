Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader confirma ca procurorul Mircea Negulescu, fost la DNA, a depus un denunț impotriva Laurei Codruța Kovesi! Inițial, presa a informat ca la Parchetul General ar exista un dosar in care Negulescu este martor protejat și in care el ar fi depus un denunț impotriva fostei sale șefe. Negulescu…

- Dezvaluiri „bomba” ies la iveala dupa ce Lucian Onea și Mircea Negulescu au aflat ca sunt urmariți penal. Surse din Parchetul General au declarat pentru revista Q Magazine, ca in timp ce Lucian Onea, șeful DNA Ploiești a fost deja pus sub acuzare, ceea ce a determinat demisia acestuia luni seara,…

- Noi informații explozive apar in dosarul in care sunt cercetați șeful DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, dupa o reclamație facuta de Vlad Cosma.Conform Romania T, procuroarea Elena Iordache, cea care in 2016 cerea redeschiderea dosarului de luare de mita deschis pe numele președintelui…

- Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box si inculpat in dosarul Gala Bute, a declarat, miercuri, la ICCJ, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, ca i s-au cerut denunturi impotriva Elenei Udrea si a lui Traian Basescu. Judecatorii se vor pronunta definitiv pe 23 mai."Udrea…

- Vlad Cosma este audiat luni la Parchetul General, acesta anunțand, printre alte lucruri ca va depune noi inregistrari impotriva procurorilor de elita de la DNA Ploiești, dar și impotriva lui Mircea Negulescu, alias procurorul Portocala. Reamintim ca, in ultima perioada, Vlad Cosma o serie de dezvaluiri…

- Deputatul PSD Andreea Cosma este audiata vineri la Parchetul instantei supreme, unde a depus noi documente impotriva procurorului Mircea Negulescu. Andreea Cosma a spus, la intrarea in sediul institutiei, ca il acuza pe Negulescu de cercetare abuziva, dupa ce i-a ridicat in mod ilegal mai multe documente,…

