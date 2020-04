Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii belgieni de la Universitatea Ghent au descoperit de ce in Romania, si, in general, in tarile din Estul Europei este mai mica incidenta cazurilor grave de COVID-19 (noul tip de coronavirus), respectiv a celor soldate cu decese.Explicatia belgienilor face referire la configuratia…

- O veste proasta. In plina pandemie de coronavirus, numarul crimelor a crescut, in Republica Moldova, conform publika.md.Datele Inspectoratului General al Politiei a arata ca in perioada 16-31 martie 2020, dupa ce autoritatile din Republica Moldova au instituit stare de urgenta din cauza COVID-19, au…

- Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova , Pavel Badea, a stat de vorba cu GdS despre vremurile grele pe care le traverseaza omenirea, cauzate de pandemia de coronavirus. Pe linie sportiva, fostul mare fotbalist al Baniei a explicat care sunt masurile impuse pana acum la clubul pe care-l conduce…

- Smiley lanseaza alaturi de Cabron „Cine-isalveaza pe eroi?”, o piesa apasatoare despre eroii de azi, condamnați sa fiemuritorii de maine. Lansata acum, insa compusa cu cateva luni bunein urma, piesa „Cine-i salveaza pe eroi?” este o invitație din partea luiSmiley la respect și dragoste necondiționata. „Este…

- Angelina Jolie si-a anuntat intentiile de a oferi, in colaborare cu BBC World Service, informatii despre pandemia de COVID-19 publicului tanar, in opinia actritei, copiii fiind cei care isi vor aminti aceasta experienta ''toata viata'', informeaza Press Association miercuri. Actrita…

- Aproape jumatate (46%) dintre romani se declara ingrijorati de starea lor financiara mai mult decat de sanatatea lor, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu realizat de Unlock Research in perioada 14-17 martie pe un esantion de 628 de repondenti, informeaza AGERPRES . Totodata,…

- Coronavirus in viata vedetelor. Ce decizii au luat! Nici vedetele nu sunt scutite de teama care impanzeste in aceasta perioada intreg mapamondul. iata ce decizii au luat in plina pandemie de Coronavirus! Vezi aceasta postare pe Instagram Cred ca cel mai important in aceasta perioada este sa ne purtam…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa ca epidemia de coronavirus e declarata pandemie. Directorul general al OMS a declarat: „Pandemia nu este un cuvant pe care sa-l folosim ușor sau nepasator. Este un cuvant…