- Cirque du Soleil ce a intrat, nu o data și de mai multe ori in Cartea Recordurilor, se reintoarce in 2024 la București. Cel mai faimos circ din lume va susține patru reprezentații la Romexpo (15-18 februarie). 100 de oameni dintre care 52 de artiști din 25 de țari aduc producția ”OVO”. ”O experiența…

- Gheorghe Turda l-a acuzat pe Ducu Bertzi ca ii canta mai multe piese, printre care și „Saraca, inima me`”, fara sa ii ceara acordul. Solistul de muzica folk a venit cu o replica pentru interpretul de muzica populara.Recent, Gheorghe Turda il acuza pe Ducu Bertzi ca i-ar fi transformat trei piese din…

- Dupa ce ne-au prezentat spectacolele Saltimbanco in 2012, Alegria in 2014 Quidam in 2015 și Varekai in 2017, reprezentanții de la Cirque du Soleil se intorc in Romania de aceasta data cu producția OVO, „un spectacol plin de culoare și energie pentru toate varstele”. „O experiența captivanta, o intruziune…

- Vasile Constantin, tatal biologic al fetiței de 12 ani care a fost gasita moarta in lada canapelei, intr-in apartament din București, a facut primele declarații,,dupa ce Marcel Șerduc, 37 de ani, principalul suspect de crima, a fost capturat, scrie la Antena 3 CNN.Dupa desparțirea parinților, Anamaria,…

- Sorin Chirita, presedintele Asociatiei pentru Dezvoltare Regionala si Politici Europene vine la ZIUA LIVE.Joi, 25 mai de la ora 14.00 discutam cu primul Administrator Public City Manager al Capitalei despre managementul programelor si proiectelor cu finantare europeana.Chirita activeaza in domeniul…

- Brigitte Pastrama se afla de patru luni in Dubai, acolo unde și-a cumparat o casa și unde vrea sa se mute. Fosta soție a lui Ilie Nastase a fost pusa intr-o situație stanjenitoare de doi romani aflați in Emiratele Arabe Unite. Pe una dintre rețelele de socializare, Brigitte Pastrama a povestit intamplarea…

- Vila fraților Tate, locul unde au fost plasați in arest la domiciliu, este vizitata de admiratori ai controversaților milionari Andrew și Tristan Tate, mulți veniți din alte țari. Cei doi ”influenceri de lux” care se afla de la inceputul anului intr-un scandal dupa ce au fost acuzați de trafic de persoane…