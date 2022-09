Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios a postat pe Instagram un mesaj cel puțin ciudat dupa ce Roger Federer a disputat ultimul sau meci din fabuloasa cariera in tenis, vineri, alaturi de Rafael Nadal la Laver Cup 2022.​

- Rafael Nadal a facut echipa cu Roger Federer la ultimul meci din cariera elvețianului, iar dupa infrangerea suferita in fața perechii formate din Jack Sock și Frances Tiafoe a hotarat sa se retraga de la Laver Cup 2022.

- Marele campion elvețian a facut echipa cu eternul sau rival, Rafael Nadal, in ultimul meci din cariera, la Laver Cup, transmite digisport. Federer si Nadal au fost invinsi, in arena O2 de la Londra, de americanii Jack Sock si Frances Tiafoe, scor 6-4, 6-7 (2), 9-11. {{638414}}La finalul partidei, Federer…

- Cuvintele sunt de prisos, Roger Federer a spus adio tenisului așa cum poate nu și-ar fi imaginat: cu un Rafael Nadal (marele rival al carierei) plangand ca un copil. Cei doi mari rivali s-au desparțit azi pe terenul de tenis la Laver Cup 2022.

- Elvetianul Roger Federer va evolua, vineri seara, la Londra, in ultimul sau meci al carierei de peste 20 de ani, la dublu, la Laver Cup, urmand sa faca echipa cu prietenul dar si rivalul sau, spaniolul Rafael Nadal. "Am 41 de ani. Am jucat peste 1500 de meciuri in 24 de ani. Tenisul a fost mult mai…

- Roger Federer, considerat de mulți cel mai mare jucator de tenis al tuturor timpurilor, spune „adio” tenisului la 41 de ani. Acesta a precizat ca Laver Cup (23 – 25 septembrie) va fi ultimul eveniment oficial la care va participa. Federer va face parte din Echipa Europei, alaturi de Novak Djokovic și…

- Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam, a anunțat, intr-o postare pe pagina sa de Instagram, preluata de Blick , ca se va retrage din tenis dupa Cupa Laver de la Londra, de la sfarșitul acestei luni. Elvețianul de 41 de ani nu a mai jucat de la Wimbledon 2021, unde a fost eliminat in sferturi,…

- Novak Djokovic si-a anuntat prezenta la Laver Cup, dar a gresit taggul pe Facebook la Rafael Nadal. Spaniolul a fost tagguit drept o cantareata din Senegal. Djokovic și-a anuntat prezenta la Laver Cup, prin intermediul paginii de Facebook, i-a tagguit pe Rafael Nadal, Roger Federer si Andy Murray. Doar…