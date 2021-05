Stiri pe aceeasi tema

Sorana Cirstea, numarul 54 mondial, s-a calificat in turul doi la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe favorita 19, britanica Johanna Konta (20 WTA), potrivit news.ro. Cirstea s-a impus, scor 7-6 (7/5), 6-2, dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute. In turul doi, Cirstea va evolua…

- Sorana Cirstea se afla intr-o forma fantastica la startul Roland Garros-ului. Dupa ce in weekend a luptat pentru trofeu la Strasbourg, sportiva noastra a debutat cum nu se putea mai bine și la Paris, cu o victorie frumoasa. Cirstea a invins-o clar pe Johanna Konta, cu scorul de 7-6 (5), 6-2, dupa o…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (9 WTA, favorita nr. 8), detinatoarea trofeului, s-a calificat luni in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-0, 7-5, de slovaca Kaja Juvan (101 WTA). Poloneza a avut nevoie de o…

- Sorana Cîrstea a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat în finala turneului de la Strasbourg, ca nu se astepta sa ajunga pâna în ultimul act al competiției având în vedere ca vine dupa o accidentare la glezna (suferita la Madrid)."A fost un meci foarte…

- Irina Begu, locul 74 WTA, o va intalni pe americanca Serena Williams, numarul 8 mondial si favorita 7, in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Castigatoarea acestui meci va juca in faza urmatoare pe sportiva care se va impune in meciul Mihaela Buzarnescu (173 WTA) – Arantxa…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a reusit sa acceada in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o, marti, la Paris, pe britanica Jodie Burrage, cu 7-5, 6-3. Bara (26 ani, 122 WTA)…

