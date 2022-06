Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (32 de ani) este in semifinalele de la WTA Birmingham, a șasea favorita a intrecerii trecand de Donna Vekic. La finalul partidei, sportiva noastra a precizat ca varsta nu conteaza și ca mereu este loc pentru a putea imbunatați lucruri in viața.

- Sorana Cirstea s-a calificat vineri in semifinala turneului de tenis pe iarba de la Birmingham, invingand in sferturi pe croata Donna Vekic (92 WTA), la capatul unui meci de trei seturi, ajungand in prima semifinala pe iarba a carierei, revenind de la un set in urma. Fii la curent cu cele…

- Sorana Cirstea, in sferturi la Birmingham. Jucatoarea din Targoviște a trecut ușor, in optimi, de Aleksandra Krunic (29 de ani, 103 WTA), din Serbia, scor 6-1, 6-1. Iubita lui Ion Ion Țiriac a facut un meci perfect, la capatul caruia s-a declarat foarte fericita. In urmatoarea runda ea o va infrunta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, miercuri, dupa ce a dispus de britanica Harriet Dart cu 6-3, 6-2.

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul unu a turneului WTA de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, a invins-o cu 6-2, 5-7, 6-3 pe canadianca Rebecca Marino, marti, intr-un meci din primul tur al acestei competitii, potrivit Agerpres. Fii la…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 36 WTA) a invins-o astazi pe Shelby Rogers (SUA, locul 39 WTA) cu 6-3, 4-6, 6-1, in primul tur al turneului pe iarba de la Birmingham, din Marea Britanie.

- Sorana Cirstea, dialog savuros cu Ion Ion Țiriac, inainte de debutul la Birmingham. Jucatoarea din Targoviște ia startul, astazi, in turneul de pe iarba, din Anglia. Ea o va intalni in primul tur pe americanca Shelby Rogers (29 de ani, 39 WTA). Dar, intre timp, Sorana Cirstea a avut un schimb de replici…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va participa la turneul de la Birmingham, primul al sezonului de iarba, alaturi de Sorana Cirstea (32 de ani, 27 WTA) și Emma Raducanu (19 ani, 12 WTA) Competiția din Anglia, cu premii totale de 251.750 de dolari, se va disputa in perioada 13-19 iunie 2022, la 8 zile…