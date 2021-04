Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic (85 de ani) se teme sa nu se imbolnaveasca de Covid-19, mai ales ca se afla in categoria cu risc crescut, așa ca și-a mutat reședința in casuța lui de vacanța, situata la 20 de kilometri de Cluj: ” Florin Piersic s-a baricadat inca de la Craciun in casa pe care și-a construit-o […] The…

- Marius Țeicu, compozitorul și solistul roman, a ajuns la varsta de 75 de ani. Numai ca viața artistului a fost una plina de drame. Ultima dintre ele s-a intamplat in urma cu trei ani, cand fiica aritstului a decedat. Este greu, ca parinte, sa traiești cu o astfel de durere, iar artistul duce cu greu…

- Pe Adi Sina il vedeți mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu ca artistul a trecut prin clipe extrem de grele de-a lungul timpului. Soțul Ancai Serea și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte: moartea tatalui sau. Cantarețul iși amintește…

- Tragedie in Iași, acolo unde o mama a descoperit ieri dimineața ca bebelușul sau nu mai respira. Femeia s-a panicat extrem de tare, moment in care a solicitat intervenția unui echipaj medical. Un elicopter SMURD a intervenit imediat Intervenție tardiva pentru un bebeluș de doar patru saptamani, care…

- Nascut in Canada, Plummer a obținut notorietatea internaționala dupa rolul capitanului von Trapp in musicalul “Sunetul Muzicii" (1965), in care a avut- ca partenera de Julie Andrews.Alte filme de referința din cariera sa au fost "Omul care voia sa fie rege” sau „Pentru toti banii din lume”, dar și in…

- In 27 ianuarie lumea teatrului și a filmului romanesc il sarbatorește pe marele actor Florin Piersic. Acum 9 ani si ceva, maestrul acorda un interviu pentru Mesagerul de Neamț. A rezultat unul dintre materialele de referința al ziarului, pe care vi-l readucem in atenție. Am petrecut impreuna cu marele…

- Florin Piersic implinește 85 de ani in 27 ianuarie și a transmis un mesaj in care ii indeamna pe toți sa fie mai buni.”SCRISOARE CATRE VOIMai e putin și intram intr-o saptamana mare pentru mine, Florin. In cateva zile,implinesc marele 85. Voi stiți ca n-am avut niciodata rețineri in a-mi spune varsta.…

- O femeie din Sic a murit dupa ce s-a simțit rau și a fost dusa la spitalul din Gherla, unde a fost ținuta ore in șir in containerul de triaj, iar apoi a fost plimbata pe la spitale. In seara zilei de 10 ianuarie, familia femeii de 76 de ani a chemat un echipaj de ambulanța la Sic, pentru ca aceasta…