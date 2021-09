Stiri pe aceeasi tema

- Nunta este unul dintre cele mai așteptate momente din viața viitorilor miri, pentru ca inseamna un nou inceput și noi provocari deopotriva. Fiecare dintre noi iși dorește sa aiba parte de cea mai frumoasa noapte din viața sa, așa ca muncim din greu singuri sau alaturi de wedding planners pentru ca visele…

- Lily Collins, vedeta serialului „Emily in Paris”, s-a casatorit dupa doi ani de relație cu regizorul Charlie McDowell. Ceremonia a avut loc in aer liber, la izvoarele termale din Dunton, Colorado. Lily Collins, in varsta de 28 de ani, s-a casatorit cu Charlie McDowell, barbatul cu care avea o relație…

- Diana Simion, fosta soție a lui Razvan Simion, a avut parte astazi de o zi pe cinste, asta pentru ca s-a recasatorit. Mama copiilor prezentatorului de la Antena 1 a spus astazi DA in fața ofițerului de stare civila impreuna cu Radu Bița, partenerul sau de viața.

- Cove este unul dintre cele mai indragite personaje de pemicul ecran, insa atunci cand vine vorba despre viața personala, acesta apastrat intotdeauna discreția. Prezentatorul de la Pro TV se afla la a douacasnicie, iar acum este casatorit cu Florentina Ene, din 2013. In anul 2015 ceidoi au venit parinți,…

- Unul dintre cele mai mari evenimente ale anului au avut loc chiar ieri in Izvorani, asta deoarece Simona Halep și milionarul Toni Iuruc s-au casatorit civil. Aceștia au fost conduși in fața ofițerului de stare civila de niște nași foarte bogați și pe care toata lumea ii cunoaște.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața in Baicoi, județul Prahova. In urma tragediei, o femeie in varsta de 68 a ramas incarcerata in mașina. Din nefericire, la scurt timp medicii au constatat decesul. Alte patru persoane, printre care și un copil de trei ani au fost transportați…

- Alexandra Stan, cununie civila in costum popular Alexandra Stan s-a maritat in mare secret! Artista este mai fericita ca niciodata in brațele barbatului pe care l-a ales drept soț. Nimeni nu știa despre existența acestuia in viața Alexandrei, astfel ca surpriza a fost cu atat mai mare. Nunta a avut…

- Madalina Apostol a fost ceruta pentru a treia oara de soție de catre Nick Radoi in urma cu doar cateva luni. Vedeta a marturisit la Antena Stars de ce nu a avut loc nunta pana acum, dar și cand vrea sa fie evenimentul mult așteptat.