Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar unic cu ilustratii ale "Fabulelor de La Fontaine", create de pictorul si ilustratorul francez din secolul al XVIII-lea Jean-Baptiste Oudry, a fost vandut, miercuri, la o licitatie a casei Christie's din New York pentru 2,7 milioane de dolari, anunta AFP. Aceasta piesa pretioasa pentru bibliofili…

- Cantarețul canadian Justin Bieber a vandut drepturile asupra catalogului sau muzical catre Hipgnosis pentru 200 de milioane de dolari, fiind cel mai recent dintr-o lunga serie de artiști, precum Bob Dylan și Bruce Springsteen, care au renunțat la repertoriul lor profitabil pentru bani, potrivit AFP.

- Cantaretul canadian Justin Bieber si-a vandut drepturile asupra catalogului sau muzical catre Hipgnosis pentru 200 de milioane de dolari, urmand exemplul lui Bob Dylan si Bruce Springsteen, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Katie Sigmond, 6,9 ​​milioane de urmaritori pe canalul ei de TikTok , s-a pozat expediind mai multe mingi de golf in Marele Canion. Ea a fost amendata cu 285 de dolari, a informat publicația The Arizona Republic . Pasionata de golf, influencerița a venit in parcul național pentru a lovi cu crosa, la…

- Autoritatea Naționala de Integritate din Moldova (ANI) a depistat o diferența de 1,17 milioane de lei (circa 250.000 de dolari) intre veniturile și cheltuielile fostului președinte, președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Potrivit raportului ANI, Dodon a incalcat regulile de…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar cu Ucraina care ar putea deschide calea pentru un program de imprumut, in conditiile in care tara vrea sa obtina pana la 20 de miliarde de dolari pentru a-si consolida rezervele si a-si acoperi nevoile bugetare, transmite…

- Acordul, ca parte a unui acord cu North American Refractories Asbestos Personal Injury Settlement Trust, va ajuta producatorul aerospatial sa scape de obligatiile de finantare fata de trust, a spus compania intr-un dosar de reglementare. Honeywell a spus ca dupa plata unica a sumei forfetare va avea…

- Thitisan Utthanaphon, un fost șef local de poliție din Thailanda supranumit „Joe Ferrari”, aluzie la pasiunea sa pentru masini de lux, a fost condamnat la inchisoare pe viata in iunie, intr-un caz care a scos la iveala averea fabuloasa pe care o deținea fostul om al legii, informeaza AFP, citat de Agerpres…