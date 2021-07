Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca statul trebuie sa intervina cat mai urgent pentru rezolvarea problemei ursilor, care s-au inmultit excesiv in ultimii cinci ani. „Este evident ca nu putem sa punem deasupra vietii omenesti interesul nimanui din aceasta tara. In…

- Primaria Sfantu Gheorghe va realiza, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, un sondaj de opinie in randul localnicilor in vederea actualizarii strategiei culturale a municipiului, au anuntat vineri, autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Primariei, sondajul va fi realizat in perioada 18 iunie-9…

- Aproape 300 de cereri depuse in cadrul programului “Dam valoare rablei tale”, initiat in luna aprilie de catre Primaria Sfantu Gheorghe cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante, au fost aprobate de autoritatile locale. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul…

- Peste 900 de carduri pe baza carora pot fi obtinute reduceri si facilitati la programele si serviciile oferite de institutiile publice aflate in subordinea Primariei Sfantu Gheorghe au fost acordate pana acum de catre autoritatile locale printr-un program pentru sprijinirea familiilor numeroase lansat…

- „Suntem incantați sa organizam din nou in acest weekend Targul Producatorilor și Mestesugarilor. Este un eveniment popular de care se bucura mulți, pentru care de data aceasta am primit autorizațiile necesare și autoritațile au considerat ca este sigur sa organizam targul. In cadrul targului din…

- In Sfantu Gheorghe a fost pusa in funcțiune o noua stație de monitorizare a aerului, parte din Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calitații Aerului. Astfel, in oraș funcționeaza acum doua asemenea stații ce masoara și inregistreaza date privind calitatea aerului. Primaria Sfantu Gheorghe a dat recent…

- Primaria Sfantu Gheorghe reia demersurile pentru transferarea poligonului militar din proprietatea statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea municipiului, dorind ca pe o parte din terenul de peste 70 de hectare sa extinda cimitirul comun. Primarul Antal Arpad a declarat…

- Doar sase persoane mai erau inscrise, joi dimineata, pe listele de vaccinare anti-COVID-19 in judetul Covasna, in conditiile in care erau disponibile un numar de 4.725 doze in centrele deschise pe teritoriul acestuia, a declarat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad. Edilul considera ca…