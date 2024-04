Sondajul, cât mai e sondajul?! Batalia pentru Capitala se ascute, in sfarșit! Și, chiar daca nu putem spune cine ii va lua locul lui Nicușor Dan, exista cateva elemente care ne dau de ințeles ca situația s-a schimbat. Sondajele de opinie comandate in funcție de interesele de moment și care il dadeau drept caștigator detașat pe Cristian Popescu Piedone sunt, […] The post Sondajul, cat mai e sondajul?! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, continua razboiul cu PSD și PNL, dupa decizia coaliției de a renunța la candidatul comun. Nesusținut de PSD și PNL, Piedone, considera ca actuala coaliție de guvernare vrea sa lase Capitala inca 4 ani pe mana lui Nicușor Dan.

- Piața politica din Capitala fierbe in așteptarea alegerilor locale din 9 iunie. Sondajele indica un avans considerabil pentru Cristian Popescu Piedone, cu scoruri intre 38 și 42% in intenția de vot, urmat la distanța de 10-12 procente de actualul edil, Nicușor Dan, și de reprezentantul coaliției PSD-PNL,…

- In prag de alegeri locale in București, instituțiile de presa par sa se intreca in comandarea de sondaje, fiecare incercand sa influențeze intențiile de vot ale locuitorilor Capitalei. Insa, in spatele acestor sondaje se ascunde adesea o manipulare subtila, menita sa contureze o anumita perspectiva…

- Cristian Popescu Piedone, momentan principalul contracandidat al actualului edil al Capitalei, conform sondajelor, il critica pe Nicușor Dan pentru modul in care a condus administrația. Criticile sunt transmise pe Facebook, sub forma de versuri.

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține ca Popescu Piedone - candidat la Primaria Capitalei - are in momentul de fața peste 30% din informațiile pe care le au liberalii.„Am vazut un meteorit, domnul Popescu, are peste 30%. Cert e ca in acest moment, din cercetarile pe care…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține ca Popescu Piedone - candidat la Primaria Capitalei - are in momentul de fața peste 30% din informațiile pe care le au liberalii.„Am vazut un meteorit, domnul Popescu, are peste 30%. Cert e ca in acest moment, din cercetarile pe care…

- In București, scena politica este mai incinsa ca niciodata. Bazinele electorale tradiționale ale PSD și PNL sunt foarte radicalizate, in vreme ce sondajele recente dezvaluie o competiție stransa și o serie de scenarii electorale care ar putea redefini alinierile politice tradiționale. In sondajele…

- Sondajele legate de candidații la Primaria Capitelei au ajuns și in atenția primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. In ciuda faptului ca edilul nu ar vota-o pe Gabriela Firea, acesta susține ca are o ”relație extraordinara” cu aceasta. Ce are Piedone și nu are Firea? In cadrul unei emisiuni…