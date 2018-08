Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj realizat de Sociopol arata ca, in cazul in care ar fi duminica viitoare alegeri parlamentare, PSD ar avea un scor de 35%, PNL de 19%, ALDE - 10% iar USR - 8%. De cea mai mare incredere se bucura Raed Arafat - 59%, urmat de Klaus Iohannis - 33% si Gabriela Firea - 26%.

- Daca duminica viitoarea ar avea loc alegeri parlamentare, patru formațiuni politice ar accede in legislativ. Partidul Socialiștilor ar acumula 37,2% din voturi, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevar – 11,9% Partidul Democrat – 10,1% și Partidul Acțiune și Solidaritate – 8,3%. Așa arata datele…

- Incepand cu acest an, cetațenii Republicii Moldova, care domiciliaza in localitațile din stanga Nistrului, Transnistria, au posibilitatea de a se inregistra in prealabil pentru a-și anunța intenția de a vota la urmatoarele alegeri parlamentare.

- Sondaj Sociopol, intentie de vot. Pe primul loc se afla PSD (41%), urmat de PNL (20%) si ALDE (12%). Cu 7% intentie de vot sunt USR si Miscarea Romania Impreuna (Dacian Ciolos), in timp ce Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, ar obtine 5%. Interesul pentru vot nu este prea mare: doar 47%…

- Romanii sunt in continuare dezinteresați de alegeri, arata un sondaj Sociopol, facut public miercuri. Potrivit acestuia, daca ar avea loc alegeri duminica viitoare, doar 30% dintre romani ar fi interesați sa mearga la urne, iar 41% ar alege Partidul Social Democrat, scrie Mediafax.Doar o treime…

- Peste 59 de milioane de turci merg azi la vot intr-un dublu scrutin istoric, prezidential si. parlamentar. Urnele din cele 118 mii de sectii de votare se deschid in mai putin de doua ore, iar alegatorii isi pot exprima optiunea pana la ora 17.00.

- Conform sondajului oferit de sociologul Mirel Palada, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSD ar obține 40% din voturi. PNL este la o distanța foarte mare și ar primi mai puțin voturi decat la alegerile din 2016. Doar 18% dintre respondenți prefera partidul condus de Ludovic…

- Dupa afirmatia ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, ca Pilonul II va fi optional, presedintele Klaus Iohannis a spus ca este "o veste foarte proasta" si ca PSD trebuie sa vina cu clarificari si cu o argumentatie clara de ce vrea sa transforme Pilonul II in ceva optional.