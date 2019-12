Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea aversiunii fata de risc a avut ca efect aprecierea monedelor de la marginea zonei euro, inclusiv a leului. Cursul euro a scazut de la 4,7777 la 4,7762 lei, in a patra sedinta consecutiva. Piata s-a deschis la 4,779 lei, tranzactiile realizandu-se in culoarul 4,774 – 4,782 lei. Cele de la ora…

- Monedele si actiunile companiilor din Europa Centrala si de Est (CEE) au avut joi evolutii mixte, dupa ce datele publicate de Eurostat au aratat ca avansul economic in trimestrul trei din 2019 a fost sub asteptari in cea mai mare parte a regiunii, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citește…

- Perechea euro/leu a avut o evolutie stabila, tranzactiile realizandu-se in culoarul 4,751 – 4,759 lei, valori apropiate de cele din ultimele sedinte. Cursul monedei unice a crescut de la 4,7563 la 4,7569 lei iar transferurile de la ora14:00 se efectuau la 4,757 lei. Cursul monedei americane a crescut…

- Anuntul facut de Pro Romania ca nu va vota in parlament guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, nu a afectat evolutia leului, care a fost stabil comparativ cu euro, in timp ce dolarul si francul elvetian s-au apreciat. Cursul euro a fost stabilit la 4,76 lei, fata de 4,7601 lei, marti, maxim ce nu a…

- Perspectiva ca posibilul guvern minoritar format de PNL sa nu primeasca investitura din partea Parlamentului a provocat deprecierea leului, in timp ce alte monede din regiune se apreciau fata de euro. Cursul euro a crescut de la 4,7556 la 4,7592 lei, cea mai ridicata medie incepand cu data de 29 mai.…

- Revenirea pe apreciere a monedei americane a avut darul de a pune presiune pe monedele de la marginea zonei euro. Cursul euro a crescut de la 4,7439 la 4,7460 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au realizat in culoarul 4,744 – 4,751 lei, cele de la ora 14:00 fiind efectuate la 4,745 lei. Dupa…

- Perechea euro/eu s-a mentinut in apropierea rezistentei de la 4,74 lei, in timp ce alte monede monede din regiune inregistrau pierderi mai mari. Cursul euro a crescut de la 4,7340 la 4,7352 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,731 – 4,739 lei iar cele de la ora 14:00 se…