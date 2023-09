Stiri pe aceeasi tema

- Taxele vor crește, acest lucru este sigur. O admite și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, intr-un interviu pentru HotNews.ro. Motivul: bani la buget nu prea sunt, tința de deficit asumata nu poate fi respectata, iar pensiile și salariile bugetarilor urmeaza sa creasca.

- Mai mult de jumatate din cele 1.718 de companii cu capital majoritar de stat au obligatii fiscale restante, in suma de 19,8 mld.lei. Cei mai mari datornici sunt Compania Nationala a Huilei, CFR Marfa si Complexul Energetic Hunedoara, potrivit ZF, scrie Mediafax.Mai mult de jumatate din cele 1.718…

- Mai mult de jumatate din cele 1.718 de companii cu capital majoritar de stat au obligatii fiscale restante, in suma de 19,8 mld.lei. Cei mai mari datornici sunt Compania Nationala a Huilei, CFR Marfa si Complexul Energetic Hunedoara, potrivit ZF.

- Majoritatea companiilor de retail si FMCG (82%) din Romania se asteapta la cresterea veniturilor in 2023, in timp ce 94% dintre executivi considera ca vor avea costuri de personal mai ridicate in acest an, arata datele unui studiu realizat de o companie de consultanta in management.

- O discuție profunda și detaliata privind fiscalitatea este esențiala pentru buna funcționare a oricarei economii. Din pacate, in Romania, in cel mai bun caz, dezbaterile despre modificarile fiscale sunt restranse la o perioada foarte scurta și uneori chiar in momente inadecvate, inainte de sarbatori…

- Facturarea electronica este obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzactiile intre firme, anunta Ministerul Finantelor. Masura este aplicabila pana la 31 decembrie 2026.”La 27 iulie 2023 a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere in aplicare…

- Veniturile „grase” ale IT-iștilor din Romania sunt in pericol. Guvernul ar putea elimina facilitatea oferita profesioniștilor pasionați de tehnologie și anume, neplata impozitului. De ani de zile se vorbește la nivel guvernamental despre introducerea impozitului de 10% pentru veniturile IT-iștilor,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a vorbit despre renunțarea la anumite facilitați fiscale la anumite categorii profesionale (constructii, IT) și trecerea spre un „sistem de facilitați fiscale a investițiilor”