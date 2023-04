Noi.md te indeamna sa participi la un nou sondaj de opinie. De aceasta data te rugam sa raspunzi al urmatoarea intrebare: Coaceți cozonac sau cumparați produse gata facute? coc in fiecare an cumpar in fiecare an intotdeauna am copt, anul acesta cumpar din cauza creșterii prețurilor nu am copt niciodata, anul acesta vom coace Alte sondaje Noi.md pot fi vazute aici.