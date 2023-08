Stiri pe aceeasi tema

- 61% din populația ocupata se declara ingrijorata cu privire la impactul masurilor guvernamentale asupra veniturilor personale și puterii de cumparare, fiind preocupata și de stabilitatea economica a țarii. Dintre masurile anunțate, o majoritate semnificativa de peste 65% dintre respondenți considera…

- Mai mult de jumatate dintre angajați sunt foarte ingrijorați de scaderea veniturilor și a puterii de cumparare in contextul masurilor fiscale propuse de Guvern Mai mult de jumatate dintre angajați sunt foarte ingrijorați de scaderea veniturilor și a puterii de cumparare in contextul masurilor fiscale…

- In contextul masurilor fiscale care vizeaza modificari de taxe și impozite propuse de Guvern pentru a acoperi deficitul bugetar, peste 60% dintre angajații romani se declara foarte ingrijorați de impactul negativ asupra veniturilor personale, a puterii de cumparare, dar și a stabilitații economice a…

- 61% din populația ocupata se declara ingrijorata cu privire la impactul masurilor guvernamentale asupra veniturilor personale și puterii de cumparare, fiind preocupata și de stabilitatea economica a țariiDintre masurile anunțate, o majoritate semnificativa de peste 65% dintre respondenți considera ca…

- Analiza NextUp Solutions Masurile fiscale anunțate pot duce la o creștere a veniturilor din piața neagra Increderea in economia Romaniei nu mai este la cotele ridicate din trecut Statutul pe care il are Romania, de cea mai atractiva destinație din regiune pentru investiții, risca sa se schimbe Modificarile…

- „Exclus sa iesim de la guvernare. Colegii mei mei care au afirmat asta au suparari, sipe buna dreptate, au tras un semnal de alarma, dar nu s-a pus problema in PNL in niciun for de conducere. Nu a existat subiectul iesirii de la guvernare intr-o discutie interna a PNL”, a afirmat Rares Bogdan, joi la…

- ”La ANAF o sa prezint, in curand, pentru ceea ce inseamna digitalizarea, modernizarea si setul de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a gestiona in mod corespunzator aceste fonduri pe care le avem la dispozitie si pe care Romania le are”, a spus ministrul la sediul PNL. Intrebat despre…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a spus, luni, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Marcel Ciolacu și cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ca discuțiile au vizat un plan comun pentru ca impactul prețurilor sa fie cat mai mic asupra puterii de cumparare a cetațenilor. „Am avut…