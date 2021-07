Sondaj INSCOP: PSD are aproape patru procente mai mult ca PNL, AUR e peste USR PLUS PSD este pe primul loc in intenția de vot a romanilor, in timp ce PNL este pe doi, cu aproape patru procente mai puțin, arata datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP in luna iunie, informeaza G4Media.ro . Potrivit unui grafic din cercetare prezentat de șeful INSCOP, Remus Ștefureac, pe pagina sa de Facebook, pe primul loc in opțiunile romanilor se afla PSD, cu 30,2%, urmat de PNL, cu 26,6 %. Pe locul trei se afla AUR, cu 14,2 %, iar pe patru e USR PULS, cu 13,2 %. Datele din sondajul INSCOP, care urmarește evoluția votului in perioada mai 2019 – iunie 2021, au fost culese in perioada 1… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

