- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 2.948 si in judetele Cluj - 1.508, Timis - 1.420, Ilfov - 836

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca Romania se afla deja in valul 5 al pandemiei, iar cresterea numarului de cazuri a inceput sa se simta, chiar daca este lenta. Alexandru Rafila a spus ca rata de reproducere este in creștere și a avertizat ca tulpina Omicron se transmite de cinci ori…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca tulpina Omicron se transmite de 5 ori mai repede decat varianta initiala a coronavirusului, iar in conditiile in care aceasta produce infectii si la persoanele vaccinate, trebuie sa reanalizam modul in care ne referim la contacti directi si cum se…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 441 si in judetele Timis - 193, Ilfov - 170, Bihor - 169, Cluj - 159, a informat, duminica,...

- Respectiva companie recruteaza un ”senior software developer & architect for real-time AI image processing systems”, oferind un salariu lunar de 5.000 de euro. Postul presupune relocare in Germania. La capitolul job-uri interesante, bestjobs a anuntat saptamana aceasta o serie oportunitati pentru vorbitorii…

- Dacia spune ca la aproape o luna de la inceputul livrarilor, modelul electric Spring a ajuns la primii 1.000 de clienți din Romania. Spring este fabricata la o uzina din China, a fost prezentata in toamna lui 2020 și prețul de pornire este 18.300 euro inainte de aplicarea primei de casare prin Rabla…

