Sondaj: Câți ucraineni ar fi de acord cu concesii teritoriale pentru pace Un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS) in perioada 4-27 decembrie arata ca 85% dintre ucraineni considera ca nu este acceptabila niciun fel de concesie teritoriala catre Rusia, „chiar daca din aceasta cauza razboiul ar putea dura mai mult”, relateaza Kyiv Independent . Doar 8% dintre respondenți cred ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei pentru „a obține pacea și a-și pastra independența”. De asemenea, KIIS a precizat ca limba vorbita de respondenți nu pare sa aiba un impact asupra rezultatelor, intrucat 89% dintre respondenții vorbitori de ucraineana,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

